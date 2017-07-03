Скончался российский актер Илья Володарский

В возрасте 51 года скоропостижно скончался заслуженный артист России, замдиректора Саратовского академического театра юного зрителя Илья Володарский.

Сообщение об этом появилось на сайте ТЮЗа. Гражданская панихида состоится 4 июля, передает Вести.ру.

Илья Володарский поступил в театральную труппу в 1985 году, после окончания обучения в Саратовском театральном училище имени Слонова. За время творческой работы в ТЮЗе он сыграл более 70 ролей.

В знаковом для театра спектакле "Маленькие трагедии" актер исполнил сразу три роли: Герцога, Слепого скрипача и Лепорелло