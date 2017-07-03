Судя по видео, речь идет о массаже ступней. Для этого в спинке переднего сиденья предусмотрена специальная секция, скрывающаяся за откидной подставкой для ног.

В ролике показан также сенсорный дисплей-планшет на втором ряду, с помощью которого можно активировать функцию. Он будет съемным — на консоли расположена кнопка для его извлечения.

При этом рядом с тачскрином установлен блок управления электроприводом задних кресел, передает motor.ru.