В суд передано дело о незаконном присвоении денег из гранта

Уголовное дело о незаконном присвоении денег из гранта Всемирного банка передали в суд.

В нем фигурируют глава управления Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве и бизнесмен. Первого обвиняют в служебной халатности, второго - в мошенничестве.



По данным следствия, глава управления распорядился незаконно перевести на счета предпринимателя средства из гранта. В общем пять миллионов. Бизнесмен указал в представленных заявках, что намерен приобрести оборудование для дела.



Согласно контракту, он должен был покрыть 50% от общей суммы инвестиций, но внёс лишь 16%. Теперь он должен вернуть государству все потраченные деньги.



Главе управления Агентства грозит до шести лет тюрьмы, бизнесмену - до 15 лет.

