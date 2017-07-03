Самый популярный гербицид признали возможным канцерогеном в Калифорнии

Власти Калифорнии приняли решение внести самый распространенный в мире гербицид — глифосат — в список веществ, которые могут вызывать онкологические заболевания.

Глифосат — неселективный гербицид, активный в отношении большинства сорняков. Его чрезвычайная популярность обусловлена как высокой эффективностью, так и тем, что бывший держатель патента на вещество разработала генетически модифицированные культуры (сою, кукурузу и ряд других), устойчивые к этому гербициду, что позволило применять его без риска потери урожая. Порядка 80–90 процентов кукурузы, сои и хлопка, выращиваемых в США, представляют собой именно такие ГМО.

Первые сообщения о потенциальной канцерогенности глифосата стали появляться в первой половине 2010-х годов. В марте 2015 года Всемирная организация здравоохранения внесла вещество в перечень «весьма вероятно канцерогенных для человека». Вскоре после этого Европейское агентство по безопасности продуктов питания и экспертная комиссия ООН пришли к противоположному выводу и сообщили, что глифосат сам по себе не приводит к развитию рака, хотя содержащие его гербициды сложного состава могут обладать канцерогенным эффектом.

Тем не менее, калифорнийское Бюро по изучению экологических опасностей для здоровья (OEHHA) приняло решение внести глифосат в перечень потенциальных канцерогенов. Оно вступит в силу 7 июля 2017 года, передает nplus1.ru.

Внесение глифосата в перечень потенциальных канцерогенов обяжет производителей размещать соответствующее предупреждение на упаковках гербицида. По информации Reuters, они должны будут ввести такую маркировку в течение года или прекратить продажи вещества в Калифорнии.