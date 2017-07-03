Звезду "Стар Трека" посадят за участие в протестах

77-летнего актера и режиссера Джеймса Кромвелла, известного по сериалу "Звездный путь" и десяткам фильмов, приговорили к неделе тюремного заключения за участие в акции протеста против строительства электростанции в городе Вавайанд, штат Нью-Йорк, рядом с домом актера.

За участие в протестном митинге против строительства электростанции Кромвелл и пять его единомышленников были арестованы в декабре 2015 года. Затем, в июне 2016-го, Кромвелла и его коллегу по "Звездному пути" Джея Джи Герцлера задержали за протест против подземного хранения газа в соляных пещерах возле озера Сенека, пишет Вести.ру.

Актера и его товарищей обвинили в организации беспорядков. Каждому участнику акции выписали штраф в размере 375 долларов и приговорили к 16 часам общественных работ. Кромвелл, впрочем, эту сумму выплачивать отказался. За это его приговорили к тюремному заключению. Кромвелл начнет отбывать наказание 14 июля.

В 1996 году Джеймса Кромвелла номинировали на "Оскара", а в 2013-м актера наградили премией "Эмми".