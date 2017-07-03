Манекенщик Джереми Микс, известный как "самый красивый преступник", был замечен в компании наследницы Topshop Хлоей Грин, передает ET Online. Снимки были сделаны папарацци и обнародованы рядом зарубежных таблоидов.
На фото Микс целует Хлою Грин на борту элитной яхты. Снимки были сделаны в Средиземном море.
Известно, что бывший заключенный, который получил признание благодаря социальным сетям, имеет супругу. Жену манекенщика зовут Мелисса, передает korrespondent.net.
Что касается Хлое Грин, то она является дочерью миллиардера Филиппа Грина, владельца целого ряда британских ритейлеров, среди которых Topshop и Topman.
На своей странице в Instagram Джейми Микс обнародовал фото с отдыха, однако на них он запечатлен один. Издание отмечает, что в настоящее время он все еще женат.
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Би-би-си, Сеул