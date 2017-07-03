Балканская олимпиада по информатике началась в Кишиневе

Балканская олимпиада по информатике стартовала сегодня в молдавской столице.

«Мы рады, что самые талантливые ученики Балканского региона Европы смогут продемонстрировать свои знания и навыки в области информатики. А мы, хозяева олимпиады, сделаем все возможное, чтобы обеспечить самые лучшие условия во время конкурса», - заявила заместитель министра просвещения Елена Черней.

В олимпиаде примут участие около 50 учащихся из 12 стран: Боснии и Герцеговины, Болгарии, Кипра, Греции, Италии, Македонии, Республики Молдова, Черногории, Румынии, Сербии, Словении и Турции, передает Молдпрес.

«Сегодня мы не представляем свое существование без новых технологий, и именно вы обладаете глубокими знаниями в этой области. Мы благодарим спонсоров. А учащимся желаем успехов и достижений в будущем», - сказала замминистра.

Балканская олимпиада по информатике проводится в Молдове во второй раз.