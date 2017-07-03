Звезды российской эстрады записали песню для ЧМ-2018. ВИДЕО

Проект #ЖИТЬ представил в социальных сетях песню "Команда-2018", которую можно назвать неофициальным гимном чемпионата мира по футболу.

По словам исполнителей композиции Полины Гагариной, Егора Крида и Smash, они хотели показать, что команда — это не только 11 игроков на поле, это намного больше. Каждый из тех, кто болеет за свою команду, помогает ей, верит в неё, несмотря ни на что, является её членом, пишет life.ru.