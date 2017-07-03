В США чиновник устроил отдых своей семье на им же закрытом пляже

Шквал критических комментариев обрушился на губернатора Нью-Джерси Кристофера Кристи из-за фотографий, на которых он с семьей запечатлен отдыхающим на закрытом для публики пляже.

Ранее губернатор-республиканец распорядился закрыть на выходные и на День независимости США 4 июля ряд парков и бесплатных пляжей, в том числе и пляж Island State Beach Park, на котором его запечатлели фотографы. Решение закрыть парки и пляжи на выходные губернатор объяснил тем, что законодатели штата не уложились в сроки с согласованием бюджета.

"Я вообще не загорал сегодня", - утверждал Кристофер Кристи до того как в СМИ появились фотографии с его отдыха на пляже.

Других посетителей, направлявшихся на пляж Island State Beach Park, полиция разворачивала у входа в парк, передает ВВС.

После публикации фотографий пресс-секретарь губернатора Брайан Мюррей признал, что Кристи на пляже был - но якобы очень недолго. Со слов пресс-секретаря, губернатор только переговорил с женой и детьми и поехал на работу.

Сам Кристи заявил, что его семья проводила выходные в резиденции губернатора и он вскоре улетел оттуда на работу на вертолете.

"Так это работает. Становитесь губернатором, и тогда у вас будет там резиденция", - сказал он на пресс-конференции.