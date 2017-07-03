В Молдове усилят борьбу с незаконной продажей пестицидов и удобрений

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) и Генеральный инспекторат полиции (ГИП) будут совместно бороться с незаконной продажей пестицидов, удобрений, семян и посадочного материала.

Как передает Инфотаг, соответствующее соглашение подписано в понедельник представителями ведомств.

Документ ориентирован на налаживание работы госконтроля и координирование мер по обеспечению пищевой безопасности, а также на предотвращение рисков для здоровья граждан, защиту потребителей и их корректное информирование.

Исходя из соглашения, подведомственные управления ГИП, в пределах своей компетенции, будут оказывать сотрудникам ANSA поддержку в фиксации правонарушений, а также обмениваться с ними информацией для проведения совместных акций.