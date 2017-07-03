Что-то пошло не так: жители столицы повесили занавеску снаружи дома

Жильцы одного из столичных домов решили удивить всех смекалкой и повесили карниз с занавеской на наружную часть дома.

Теперь, этот элемент декора радует не только хозяев квартиры, но и всех прохожих.

Для чего находчивые жильцы соорудили такую конструкцию остается только гадать.

По материалам bloknot-moldova.md.