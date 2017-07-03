"Лучше всего снова открыть свалку в Цынцаренах. Или найти временный полигон, пока проблема не будет решена окончательно. Не хочу никого критиковать, но пока правительство делает больше, чем мы. Люди им больше доверяют. Столичная мэрия, как мне ни жаль это признавать, доверие потеряла", - сказал вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву.

Чтобы открыть свалку в Цынцаренах, муниципальные власти готовы дать местным жителям целый ряд льгот.

Жители Бубуечь, куда свозят мусор сейчас, грозят снова перекрыть дорогу к свалке. Они уже это делали в начале июня, и в городе несколько дней не убирали мусор. Временное решение проблемы нашли только после вмешательства премьер-министра.