Авария в Оргеевском районе: погибли два человека

Авария произошла на трассе близ села Мэгдэчешть Оргеевского района.

В результате столкновения двух автомобилей погибли два сотрудника Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций в возрасте 25 и27 лет.

По предварительной версии, водитель «Renault» уснул за рулём и, выйдя на встречную полосу, столкнулся с машиной, в которой находились спасатели. Молодые люди погибли на месте происшествия.



Пострадала и спутница водителя, виновного в аварии. Беременная женщина была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются, пишет noi.md.