В Китае 12-летний подросток угнал автобус

В китайском городе Гуанчжоу подросток двенадцати лет угнал пассажирский автобус, который прибыл на конечную остановку, передает The South China Morning Post. Молодой человек был задержан, однако успел перед этим преодолеть порядка десяти километров.

Поездка мальчика продлилась около 40 минут, прежде чем он попался в руки стражей порядка.

Правоохранительные органы активизировались после того, как местные жители увидели мальчика за рулем и позвонили в отделение, пишет korrespondent.net.

Издание отмечает, что угонщик на вопросы полиции отвечать не стал. Известно, что ранее он также был задержан за кражи кошельков и телефонов.