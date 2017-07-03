строном из Германии предлагает использовать гравитацию Солнца для создания систем оптической межзвездной связи, способной передавать данные до Альфы Центавра и получать их обратно при помощи уже существующих или строящихся телескопов, говорится в статье, размещенной в электронной библиотеке arXiv.org.
"В прошлом коллеги уже предлагали использовать звезды в качестве гравитационных линз для создания систем связи, однако никто не проверял, можно ли эту идею осуществить с технической точки зрения. К примеру, никто не изучал то, будет ли излучение солнечной короны портить сигнал. Мы показали, что это возможно, и что гравитационная линза сделает телескоп с метровым зеркалом аналогом "нормального" телескопа диаметром в километр", — пишет Михаэль Хиппке (Michael Hippke) из Института анализа данных Германии в Нойкирхене.
В апреле 2016 года известный британский космолог Стивен Хокинг и российский миллиардер Юрий Мильнер рассказали о своей очередной "космической" инициативе в рамках серии проектов Breakthrough Initiatives — Breakthrough Starshot. Предприниматель выделил 100 миллионов долларов на создание космического корабля на базе идеи, изложенной калифорнийскими физиками под руководством Филипа Лубина (Philip Lubin) в позапрошлом году.
Подобный межзвездный "парусник", по расчетам американских физиков, сможет достигнуть Альфы Центавра за 20 лет, и будет совершать перелеты между Марсом и Землей всего за трое суток без полезной нагрузки, и за месяц при нагрузке в десять тонн. Главной проблемой и в том и в другом случае будет торможение зонда – пока у придумавшей его команды нет идей, как сделать остановку лазерного "парусника" безопасной.
Второй проблемой, как рассказывает Хиппке, является то, что у нас пока нет способов установки и поддержания связи с зондами на таком расстоянии. Для получения данных с орбиты Альфы Центавра, по его словам, нам понадобится телескоп с супер-гигантским зеркалом, чей диаметр составляет около 53 километров. Естественно, что постройка таких конструкций, если она в принципе возможна, является делом крайне далекого будущего.
Хиппке, работающий над реализацией Breakthrough Starshot, достаточно давно размышляет над решением этой проблемы, ключом к которой, по его мнению, может стать ближайшая к нам звезда – Солнце.
В соответствии с теорией относительности Эйнштейна, гигантская масса светила искривляет свет, который проходит рядом с ним на достаточно близком расстоянии, что можно использовать для того, чтобы усилить луч лазера, движущийся к нам от Альфы Центавра.
Насколько усилится этот сигнал, объясняет Хиппке, будет зависеть от того, в какой точке пространства находится телескоп. К примеру, если расположить его в точке, удаленной от светила на 550 астрономических единиц, средних дистанций между Землей и Солнцем, то сигнал будет усилен в миллиард раз.
В таком случае слабый луч лазера с Альфы Центавры, содержащий в себе HD-трансляцию ее окрестностей, сможет уловить даже относительно простой и небольшой зонд с зеркалом размером в метр, способный улавливать лучи ультрафиолета и видимого света. Если же сигнал будет мощным, то в таком случае подобная система межзвездной связи будет работать на расстояниях примерно в тысячу световых лет.
Подобные космические телескопы, продолжает немецкий астроном, давно существуют, и их постройка не является сложной задачей для человечества. С другой стороны, расстояние в 550 астрономических единиц является проблемой, так как сейчас самый далекий от нас рукотворный объект, зонд "Вояджер-1", пролетел всего 139 астрономических единиц за 40 лет своей работы. Вдобавок, как показывают расчеты Хиппке, такую систему связи нельзя "передвинуть" к Земле, пожертвовав усилением света, так как излучение короны будет "забивать" сигнал.
Тем не менее, как считает астроном, подобное расстояние не должно стать большим препятствием для НАСА и других космических агентств, так как подобный зонд "межзвездной связи" можно разогнать при помощи того же Солнца, используя его гравитацию, до сверхвысокой скорости. В таком случае, по его мнению, телескоп может быть выведен в нужную точку всего за 20-30 лет, задолго до того, как "парусники" Breakthrough Starshot прибудут к Альфе Центавра., пишет РИА Новости.
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