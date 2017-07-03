ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

Источник