Американец поймал акулу голыми руками. ВИДЕО

В американском штате Вашингтон студент поймал колючую акулу голыми руками. Об этом сообщает The Seattle Times.

19-летний Алекс Уинн (Alex Winn), обучающийся на втором курсе Университета Висконсина-О-Клэр, заметил стаю акул, когда отдыхал на берегу с друзьями. Он прыгнул в воду с пристани и через несколько секунд вынырнул с вырывающейся рыбой в руках, пишет lenta.ru.

Уинн утверждает, что никогда не видел таких акул вблизи и решил, что другого шанса у него не будет. Продемонстрировав приятелям улов, он отпустил рыбу. По его словам, она осталась невредимой.

Длина обыкновенных колючих акул (катранов), как правило, не превышает метра. Они не представляют опасности для человека, но могут поранить колючками или плавниками. Железы у основания шипов вырабатывают слабый яд.