Щенок хаски спасался от летнего зноя необычным способом.
В республике Алтай щенок хаски по кличке Тося забрался в морозильное отделение холодильника и всячески отказывался покидать свое убежище, пишет РИА НОВОСТИ.
Комментарии
- Создан сайт с непрерывным мурчанием кота
- В Новосибирске грязевой поток снес поезд с рельсов
- Авария в Оргеевском районе: погибли два человека
- ДТП в Страшенах: грузовик сбил насмерть восемнадцатилетнего парня
- Компания молодых людей везла на задних сидениях автомобиля более ста кустов конопли
- В суд передано дело о незаконном присвоении денег из гранта
- Консервы "из будущего" готовили в столице в антисанитарных условиях
- Украинку и молдаванина задержали по подозрению в наёмничестве
- Полицейского из Кагула задержали за вымогательство
- В Каларашском и Кантемирском районах частично обесточены села
- Создан сайт с непрерывным мурчанием кота
- В Новосибирске грязевой поток снес поезд с рельсов
- Щенок хаски решил освежиться в морозильной камере. ВИДЕО
- Американец поймал акулу голыми руками. ВИДЕО
- Назван лучший в мире аквапарк
- Скончался российский актер Илья Володарский
- Что-то пошло не так: жители столицы повесили занавеску снаружи дома
- "Самого красивого" преступника заметили с дочерью миллиардера
- В суд передано дело о незаконном присвоении денег из гранта
- Взрыв в центре Одессы: неизвестные заложили бомбу под автомобиль
- Хитрость не прошла: украинские пограничники задержали гражданку Молдовы
- Объявлены две трассы, на которых можно будет ехать со скоростью 110 км/ч
- Состоялся очередной этап слушаний по делу о лишении Траяна Бэсеску молдавского гражданства
- Украину оштрафовали за отказ пустить Самойлову на Евровидение
- Германия выпустила купюры номиналом ноль евро
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. В голову придут плодотворные идеи.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Вероятно получение премии.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с автомобилем.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Возрастет вероятность отравления. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Перегрузки чреваты нервным срывом.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул