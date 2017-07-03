В Новосибирске грязевой поток снес поезд с рельсов

Продолжительные дожди в Новосибирске привели к прорыву городской ливневой канализации. В результате поток грязи, обрушившийся на железнодорожное полотно, снес с рельсов пассажирский поезд.

Поезд из Новосибирска в Бийск сошел с рельсов рано утром 2 июля. По сообщению представителей регионального МЧС, на перегоне «ст. Новосибирск-Главный — ст. Новосибирск-Южный» 8-метровый участок путей оказался покрыт грязью.

Локомотив проехал по обрушившимся со склона мокрым камням и песку и съехал в левую сторону по ходу движения приблизительно на 30 см. В поезде, по разным данным, находилось от 300 до 400 пассажиров; никто из них не пострадал.

На место ЧП был направлен резервный локомотив для отбуксировки состава обратно на станцию; после переформирования поезд вновь отправился к месту назначения. На расчистке путей работали спасатели и три восстановительные бригады от РЖД. Всего в операции было задействовано 34 человека.

Уже найден виновник происшествия: выяснилось, что 30 июня состояние ливневой канализации проверяли сотрудники компании «Сибэко». На одном из участков потребовалось провести небольшие ремонтные работы, и по их окончании рабочие не убрали за собой: котлован, стенка которого примыкает к железнодорожной насыпи, не был закрыт. Большой объем воды, скопившийся в яме из-за дождей, продавил стенку, и произошел обвал.

В настоящее время котлован засыпан, рабочие укладывают асфальт, сообщает National Geographic.

