Создан сайт с непрерывным мурчанием кота

Разработчик и саунд-дизайнер Стефан Пиджон (Stéphane Pigeon) создал сайт Purrli, на котором можно в фоновом режиме запустить мурчание кота. Об этом сообщает Motherboard.

Портал представляет собой настраиваемую звуковую панель, с помощью которой можно отрегулировать частоту, тембр и громкость мурчания. К примеру, звук может быть более «сонным» или «живым».

Создатель Purrli отмечает, что в основу проекта легло его собственное приложение Purr generator, выпущенное в 2015 году. Он рассчитывал на то, что проект будет не более чем шуточным, однако отзывы показали, что многим он оказался полезен, пишет lenta.ru.

«Это так приятно слушать на работе, когда я скучаю по своей кошке», — цитирует издание один из таких отзывов. Некоторые признаются, что прослушивание мурчания вполне может заменить музыку.