Как известно, детям выучить новый язык или научиться играть на музыкальном инструменте проще, чем взрослым. Вероятно, совсем скоро взрослые смогут учиться с той же легкостью, что и дети. Специалисты из Детского исследовательского госпиталя Святого Иуды провели исследование на мышах.
Ученые снижали у мышей уровни аденозина (химического соединения, играющего важную роль в передаче энергии и сигналов) в области мозга, связанной со слухом. Считается, что выработка аденозина усиливается с возрастом. Исследователи обнаружили: после снижения концентрации аденозина взрослые грызуны могли учиться по звуковым сигналам так же, как детеныши.
Подопытные животные слушали музыкальные тона. Мыши с низкими уровнями аденозина реагировали на эти тона сильнее несколько недель и даже месяцев спустя. Кроме того, эти грызуны могли различать очень близкие тона. Обычно у мышей эта способность страдает. Эффект сохранялся несколько недель, передает meddaily.ru.
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Би-би-си, Сеул