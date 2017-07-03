Ученые: таблетка поможет быстро освоить новые навыки

Как известно, детям выучить новый язык или научиться играть на музыкальном инструменте проще, чем взрослым. Вероятно, совсем скоро взрослые смогут учиться с той же легкостью, что и дети. Специалисты из Детского исследовательского госпиталя Святого Иуды провели исследование на мышах.

Ученые снижали у мышей уровни аденозина (химического соединения, играющего важную роль в передаче энергии и сигналов) в области мозга, связанной со слухом. Считается, что выработка аденозина усиливается с возрастом. Исследователи обнаружили: после снижения концентрации аденозина взрослые грызуны могли учиться по звуковым сигналам так же, как детеныши.



Подопытные животные слушали музыкальные тона. Мыши с низкими уровнями аденозина реагировали на эти тона сильнее несколько недель и даже месяцев спустя. Кроме того, эти грызуны могли различать очень близкие тона. Обычно у мышей эта способность страдает. Эффект сохранялся несколько недель, передает meddaily.ru.