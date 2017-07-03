В США прошел 11-дневный хоккейный матч

В Баффало (США) 40 хоккеистов-любителей провели рекордный по продолжительности хоккейный матч. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Матч стартовал 22 июня на стадионе «Харбор Центр» и беспрерывно продолжался до 3 июля. Игроки разделились на две команды (белых и голубых) и провели на площадке 250 часов, установив мировой рекорд. Встреча завершилась победой голубых со счетом 1725:1697.

Таким образом хоккеисты хотели собрать один миллион долларов на исследования в области лечения рака. В результате хоккеисты собрали 1,2 миллиона долларов, передает Лента.ру.