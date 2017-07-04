Власти Гаваны намерены восстановить городскую сеть субсидируемых "любовных отелей", существовавших на Кубе вплоть до 1990-х годов.
Городские власти объясняют решение восстановить отели тем, что жителям перенаселенной Гаваны зачастую негде уединиться, а частные фирмы, которые пытались занять нишу "отелей на час", просят за комнаты слишком высокую цену.
Инициатива, как полагают, поможет положить конец практике, когда жители кубинской столице занимаются любовью под открытым небом.
"Посадас" или "отели любви" существовали на Кубе вплоть до 1990-х годов. Номера с почасовой оплатой предназначены для пар, которые хотят заняться сексом.
В 1990-х отели стали жертвой разыгравшегося на Кубе экономического кризиса. Здания разорившихся "посадас" использовались как убежища от ураганов.
Комментируя инициативу по восстановлению отелей, в градостроительном департаменте Гаваны говорят, что в первую очередь рассматривают их как источник хороших поступлений в бюджет, сообщает ВВС.
Кроме того отели должны помогать уединиться жителям города, в котором остро стоит вопрос нехватки жилплощади.
В Гаване существует дефицит жилья. Нередки случаи, когда несколько семей живут в одной квартире, а расставшиеся пары продолжают жить вместе, потому что им некуда съехать.
После исчезновения сети субсидируемых правительством "посадас" на рынок вышли частные игроки, однако оказалось, что их услуги слишком дороги. За хорошо оборудованную комнату с кондиционером и комфортной кроватью они требовали в среднем около пяти долларов, то есть примерно шестую часть зарплаты среднего кубинца (она составляет менее 30 долларов).
Занимающиеся любовью парочки - сегодня обычное зрелище в парках и на пляжах Гаваны.
Комментатор в газете Trabajadores вспоминает, что первые "посады" открылись в центре Гаваны в конце XIX века, и многие кубинцы сохранили о них весьма яркие воспоминания - "о незабываемых поцелуях и портье, взывающих к любовникам, когда их время истекало".
Комментарии
- Россиянина с фальшивым украинским паспортом задержали в Испании
- Французская полиция пообещала подарить спиннер победителям викторины
- Еще одну француженку чуть не убил сифон для сливок
- Семь советов: как купить авиабилеты подешевле
- В США прошел 11-дневный хоккейный матч
- Американец поймал акулу голыми руками. ВИДЕО
- В Украине мужчина сжег сам себя
- В Китае 12-летний подросток угнал автобус
- В США чиновник устроил отдых своей семье на им же закрытом пляже
- Россиянин купал крокодила в Черном море. ВИДЕО
- Житель Приднестровья погиб, пытаясь переплыть Турунчук
- Технологию возведения пирамиды Хеопса показали на видео
- Молдова получит из США вакцину против гриппа
- В Китае обнаружили останки древних людей-великанов
- В нескольких районах страны в июне обнаружили 26 взрывоопасных предметов
- Семь советов: как купить авиабилеты подешевле
- Что-то пошло не так: жители столицы повесили занавеску снаружи дома
- "Самого красивого" преступника заметили с дочерью миллиардера
- ЕС запускает единую систему контроля на границах
- Скончался российский актер Илья Володарский
- Объявлены две трассы, на которых можно будет ехать со скоростью 110 км/ч
- Хитрость не прошла: украинские пограничники задержали гражданку Молдовы
- Состоялся очередной этап слушаний по делу о лишении Траяна Бэсеску молдавского гражданства
- Украину оштрафовали за отказ пустить Самойлову на Евровидение
- Климатологи нашли причину аномальных погодных явлений
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День придаст решимости Вашим действиям. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Активный, творческий день. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Вероятны бытовые хлопоты.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня вы будете душой компании. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня предстоят незапланированные траты. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для деловых начинаний. Возрастет вероятность отравления. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с электроприборами.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Вероятно получение премии.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул