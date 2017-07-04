Муниципальный совет Кишинева выбрал исполняющего обязанности секретаря. Кандидатуру Адриана Толмача поддержали 30 мунсоветников. Не голосовали лишь представители либеральной партии, которые на заседании отсутствуют.
Кроме того, была создана специальная комиссия, которая организует конкурс на замещение должности секретаря мунсовета. Это место освободилось после отставки Валерия Диденку. Он находится под домашним арестом. Его обвиняют в пассивной коррупции и превышении служебных полномочий.
На заседании обсудят также повышение тарифа на вывоз мусора.
По словам вице-мэра Нистора Грозаву, если новые цифры утвердят, то 80% жителей столицы - жильцы многоквартирных домов - будут платить 16 леев в месяц, а в частном секторе - 32 лея.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День придаст решимости Вашим действиям. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Активный, творческий день. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Вероятны бытовые хлопоты.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня вы будете душой компании. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня предстоят незапланированные траты. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для деловых начинаний. Возрастет вероятность отравления. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с электроприборами.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Вероятно получение премии.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул