Адриан Толмач назначен на должность и.о. секретаря мунсовета Кишинева

Муниципальный совет Кишинева выбрал исполняющего обязанности секретаря. Кандидатуру Адриана Толмача поддержали 30 мунсоветников. Не голосовали лишь представители либеральной партии, которые на заседании отсутствуют.

Кроме того, была создана специальная комиссия, которая организует конкурс на замещение должности секретаря мунсовета. Это место освободилось после отставки Валерия Диденку. Он находится под домашним арестом. Его обвиняют в пассивной коррупции и превышении служебных полномочий.

На заседании обсудят также повышение тарифа на вывоз мусора.

По словам вице-мэра Нистора Грозаву, если новые цифры утвердят, то 80% жителей столицы - жильцы многоквартирных домов - будут платить 16 леев в месяц, а в частном секторе - 32 лея.







