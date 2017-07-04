ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. В первой половине дня возможны нарушения планов.

Источник