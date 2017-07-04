В испанской провинции Аликанте задержали подозреваемого в мошенничестве гражданина России, который использовал фальшивые украинские документы.
Мужчина был в числе десяти задержанных из разных стран, которые скрывались от международного розыска в разных городах Испании.
Как сообщает Гражданская гвардия Испании, 42-летнего мужчину с инициалами Л. П. власти РФ разыскивали с 2011 года за преступления против государственного бюджета.
При этом он легально проживал в Испании по поддельным документам как украинский гражданин, передает korrespondent.net.
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Би-би-си, Сеул