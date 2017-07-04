В нескольких районах страны в июне обнаружили 26 взрывоопасных предметов

Саперы Нацармии обезвредили в первый месяц лета 26 взрывоопасных предметов в Дубоссарском, Сынжерейском, Каларашском, Резинском, Унгенском, Леовском, Каушанском и Новоаненском районах.

Как сообщает Инфотаг, самая урупная "находка" - три артиллерийских снаряда, найденные в ходе сельскохозяйственных работ в столичном пригороде Гратиешты. Они были вывезены на полигон в Бульбоакэ и уничтожены.

С начала 2017 г. саперы ликвидировали 275 опасных предметов войны.