Президент и премьер направили поздравительные телеграммы США

Премьер-министр Молдовы Павел Филип поздравил США с 241-й годовщиной провозглашения независимости США. По этому поводу он направил поздравительную телеграмму президенту США Дональду Трампу и американскому народу.

Как передает Инфотаг, в телеграмме выражается убежденность, что "США будут продолжать продвигать демократические ценности и идеалы, полностью разделяемые РМ". "Я уверен, что с перезапуском в июне этого года стратегического диалога между США и РМ молдавский народ будет и в дальнейшем пользоваться поддержкой американского народа в преодолении экономических и социальных проблем и вызовов безопасности", - говорится в телеграмме.



Глава молдавского правительства также отметил, что высоко ценит "твердую поддержку США демократическим преобразованиям и глубоким экономическим реформам, проводимым Молдовой".



Президент Игорь Додон также сообщил на своей странице в facebook, что отправил президенту США Дональду Трампу поздравительную телеграмму по случаю Дня Независимости.



"Имею честь и удовольствие направить от имени РМ и от себя лично самые искренние поздравления, пожелания мира, процветания и прогресса всем гражданам страны. Я твердо убежден, что отношения дружбы между нашими странами будут укрепляться, на благо укрепления региональной стабильности и устойчивого экономического роста на благо наших народов", - отмечается в телеграмме Додона.