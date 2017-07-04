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Под стражу взят бывший замглавы Налоговой инспекции Бричан
// фото: Sntat.ru
13:18, 04 Jul 2017
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Бывшего заместителя главы Налоговой инспекции Бричан задержали сотрудники Национального центра антикоррупции по подозрению в нанесении ущерба госбюджету на 500 тысяч леев в результате мошенничества.

О случае, связанном с незаконным возвратом налога на добавленную стоимость, правоохранителей уведомила Налоговая инспекция.

Мужчину задержали на 72 часа, а затем его поместили под арест на 30 дней. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями. Бывшему чиновнику грозит до шести лет тюрьмы или внушительный штраф. В обоих случаях его лишат права занимать определенные должности.

Прокуроры антикоррупации проводят расследование при содействии Налоговой службы.




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