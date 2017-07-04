Пропавший пес преодолел более 320 километров и вернулся в семью

В американском штате Флорида пропавший пес преодолел более 320 километров за пять месяцев. Об этом сообщается на странице в соцсети Facebook местного полицейского департамента города Пемброк-Пайнс.

По информации в аккаунте сотрудников правоохранительных органов, шестилетний померанский шпиц по кличке Сесси исчез из дома своих владельцев в городе Брадентон. Хозяева не смогли найти питомицу. Полицейские Пемброк-Пайнса обнаружили собаку на дороге спустя пять месяцев. За прошедшее время животное не пострадало.

Сесси удалось вернуть владельцам после того, как специалисты узнали их адрес по информации в микрочипе шпица. Сотрудники полиции подчеркнули важность подобных устройств, которые помогают вернуть потерявшихся животных их хозяевам, передает Лента.ру.