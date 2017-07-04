Судью привлекут к уголовной ответственности за ложь в декларациях об имуществе

Судья Олег Мельничук будет привлечен к уголовной ответственности за искажение данных в декларациях об имуществе и личных интересах.

Как сообщает Молдпрес, соответствующий запрос в Высший совет магистратуры поступил от генерального прокурора Эдуарда Харунжена.

В отношении Олега Мельничука частично принято ходатайство прокурора и дано согласие на уголовное преследование на основании ст. 352, п. (2) Уголовного кодекса «Ложные заявления в декларациях» (умышленное включение неполных или ложных данных, преднамеренное невключение данных в декларацию об имуществе и личных интересах).

Статья предусматривает штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. леев или до года лишения свободы, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок от двух до пяти лет.

В то же время ВСМ оставил без удовлетворения ходатайство Генеральной прокуратуры об отстранении судьи от должности.

Судья Олег Мельничук был задержан 27 июня на 72 часа в рамках открытого в отношении него дела о незаконном обогащении. Задержание произошло после обысков в доме и офисе судьи. По истечении 72 часов Мельничук был освобожден.