Звезды шоу-бизнеса и кино тоже отдыхают. Между концертами и получением золотых статуэток различных премий знаменитости отправляются в разные экзотические места и проводят время в семьей.
Редакторы портала PureWow исследовали звездные инстаграммы и представили подборку туристических направлений, которые привлекают известных актеров и музыкантов. Если вы хотите не только отлично отдохнуть, но и встретить во время путешествия, к примеру, Мадонну или Джессику Альбу, планируйте поездку в одно из ниже перечисленных мест, пишет nv.ua.
Ибица, Испания
На этот роскошном курорте частенько отдыхают Кейт Хадсон, Джонни Депп, Джастин Бибер и другие.
Гавайи, США
Здесь вы можете встретить Бритни Спирс с сыновьями.
Париж, Франция
Париж – одно из любимых мест отдыха Бейонсе и Jay-Z.
Озеро Комо, Италия
Здесь любят отдыхать Джон Ледженд и Крисси Тейген, Джордж и Амаль Клуни.
Бали, Индонезия
На Бали можно встретить оскароносную кенийскую актрису Люпиту Нионго.
Багамские острова
Если вы приедете отдыхать на Багамы, там вы можете встретить Риз Уизерспун с семьей.
Острова Теркс и Кайкос
На этих островах в Карибском море любит отдыхать певица Рианна.
Токио, Япония
В Японию часто летает актриса Джессика Альба с мужем и детьми.
Мадрид, Испания
На улицах Мадрида вам могут встретиться Гвинет Пэлтроу, Эд Ширан, Алисия Викандер и Карли Клосс.
Гавана, Куба
А вот на Кубе свои выходные часто проводят Мадонна, Бейонсе и Jay-Z, Наоми Кемпбэлл, Рианна и многие другие звезды.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День придаст решимости Вашим действиям. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Активный, творческий день. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Вероятны бытовые хлопоты.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня вы будете душой компании. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня предстоят незапланированные траты. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для деловых начинаний. Возрастет вероятность отравления. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с электроприборами.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Вероятно получение премии.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул