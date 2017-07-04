10 туристических направлений, где можно встретить мировых звезд

Звезды шоу-бизнеса и кино тоже отдыхают. Между концертами и получением золотых статуэток различных премий знаменитости отправляются в разные экзотические места и проводят время в семьей.

Редакторы портала PureWow исследовали звездные инстаграммы и представили подборку туристических направлений, которые привлекают известных актеров и музыкантов. Если вы хотите не только отлично отдохнуть, но и встретить во время путешествия, к примеру, Мадонну или Джессику Альбу, планируйте поездку в одно из ниже перечисленных мест, пишет nv.ua.

Ибица, Испания

На этот роскошном курорте частенько отдыхают Кейт Хадсон, Джонни Депп, Джастин Бибер и другие.

Гавайи, США

Здесь вы можете встретить Бритни Спирс с сыновьями.

Париж, Франция

Париж – одно из любимых мест отдыха Бейонсе и Jay-Z.

Озеро Комо, Италия

Здесь любят отдыхать Джон Ледженд и Крисси Тейген, Джордж и Амаль Клуни.

Бали, Индонезия

На Бали можно встретить оскароносную кенийскую актрису Люпиту Нионго.

Багамские острова

Если вы приедете отдыхать на Багамы, там вы можете встретить Риз Уизерспун с семьей.

Острова Теркс и Кайкос

На этих островах в Карибском море любит отдыхать певица Рианна.

Токио, Япония

В Японию часто летает актриса Джессика Альба с мужем и детьми.

Мадрид, Испания

На улицах Мадрида вам могут встретиться Гвинет Пэлтроу, Эд Ширан, Алисия Викандер и Карли Клосс.

Гавана, Куба

А вот на Кубе свои выходные часто проводят Мадонна, Бейонсе и Jay-Z, Наоми Кемпбэлл, Рианна и многие другие звезды.