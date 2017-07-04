В Италии идет широкомасштабная облава на мафиози

Итальянские правоохранители проводят облаву на представителей организованной преступности на юге страны. В поисках лиц, причастных к деятельности калабрийской мафии – ндрагетты, задействованы более тысячи полицейских.

В операции участвуют вертолеты, розыскные собаки и специалисты по обнаружению подземных бункеров, сообщает Local. В списке разыскиваемых находятся 116 человек из 24 мафиозных семей, которых обвиняют в создании криминальных сообществ, вымогательстве, мошенничестве, незаконном хранении оружия и других преступлениях.

Ндрагетта ведет свое происхождение из Калабрии, расположенной на так называемом "носке сапога" Итальянского полуострова. Эта организация уже успела распространить свое влияние не только на север Италии, но и на ряд европейских стран. По масштабам своей деятельности, особенно контрабанде наркотиков, ндрагетта уже опередила другие мафиозные сообщества Италии – сицилийскую мафию и неаполитанскую каморру, отмечает Вести.ру.