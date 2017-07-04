В столице проходят обыски в офисе автомобильной компании

В офисе одной из столичных автомобильных компаний проводят обыски сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью.

Фирма фигурирует в уголовном деле о присвоении двух миллионов евро из европейских фондов. Деньги предназначались для приобретения транспортных средств в районных центрах.

Под следствие попал и представитель профильного госагентства. Чиновник и директор автомобильной компании представили для участия в аукционе поддельные документы.



Если их вина будет доказана, им грозит до 15 лет тюрьмы и лишение права занимать определённые должности в течение пяти лет.