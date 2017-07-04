Британская школьница убила 7-летнюю девочку, думая, что она робот

16-летняя школьница, чьё имя не называется по юридическим причинам, призналась в убийстве девочки, что облегчит её наказание за удушение и нанесение смертельных ран ножом. На судебном заседании в английском городе Лидс стало известно, что малолетняя убийца отличалась своими взглядами на мир от обычных людей. Она думала, что любой человек может быть роботом.

Тело убитой нашли на детской площадке с жуткими рваными ранами на шее и груди. Все попытки медиков, прибывших на место трагедии, оживить её оказались тщетными. Убийцу обнаружили неподалёку, в тупике, — она стояла с ножом в руке и в одежде, покрытой кровью. Она сама позвонила полицейским и рассказала о том, что сделала.

По словам детектива, примерно за год до убийства школьница начала испытывать проблемы с психическим здоровьем. Она сообщала о том, что её посещают суицидальные мысли, она пыталась покалечить себя и всё время пребывала в депрессии. Девушка также говорила о том, что все вокруг — не люди, а роботы.

После убийства с девочкой поговорили психологи, и она призналась, что убила Кэти, чтобы проверить, не была ли она роботом. Сейчас медики устанавливают диагноз — скорее всего, это психоз. Сторона защиты заявила, что за два дня до убийства девушка опубликовала в социальных сетях сообщение — призыв о помощи, но никто не обратил на него внимания, что привело к ужасной трагедии, пишет life.ru.