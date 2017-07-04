В пригороде остановили груженый товаром без документов микроавтобус

Микроавтобус, груженый автомобильными запчастями и аксессуарами, остановили столичные полицейские в пригороде Кодру. За рулем транспортного средства находился 53-летний жители Кишинева.

Документов на товар у мужчины не оказалось. Кроме того, он путался в ответах на вопросы правоохранителей.

Микроавтобус опечатали и вывезли на штрафстоянку до решения суда, а водителя - сопроводили в Инспекторат полиции для допроса. Расследование продолжается, выясняется происхождение товара.

Мужчине грозит штраф в три тысячи леев.