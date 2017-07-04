На границе Молдовы задержан подозреваемый в нападании на подполковника одесской полиции

На границе Украины с Молдовой был задержан мужчина, который совершил в Одессе нападение на подполковника полиции.

Злоумышленника схватили в пункте пропуска Кучурганы, где он пытался попасть на территорию Украины из Молдовы. Задержанного не признает вину в преступлении. Его поместили под стражу без возможности внесения залога. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Преступление было совершено в ночь на 31 декабря прошлого года. Заместитель начальника отдела Управления защиты экономики в Одесской области по пути домой со службы зашел в магазин. Когда 35-летний полицейский с покупками вышел из магазина, ему перегородил путь незнакомец и ударил кастетом по лицу.

Подполковник полиции упал и потерял сознание. На помощь напавшему подбежал его сообщник.

"Злоумышленники отобрали у полицейского пакет с покупками, барсетку, в которой были деньги, мобильные телефоны, банковские карты, ключи, а также удостоверение сотрудника полиции и соответствующий жетон. После этого они скрылись в неизвестном направлении", - сообщили в Приморским отделе полиции Одессы.

Момент нападения был зафиксирован камерой видеонаблюдения, установленной на соседнем доме. Вследствие этого личности злоумышленников были установлены. Как выяснилось, нападение на полицейского совершил 31-летний гражданин Российской Федерации, уроженец Республики Молдова, который был судим на Украине за ограбление.

Злоумышленник сбежал в Молдову. Надеясь, что «всё улеглось», мужчина попытался вернуться на Украину. Однако фигурант уголовного производства был задержан правоохранителями, пишет bloknot-moldova.md.