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Роберт Дауни-младший подтвердил слухи о мрачном будущем "Мстителей"
// фото: gamelayer.ru
15:36, 04 Jul 2017
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На этой неделе Роберт Дауни-младший в восьмой раз появится на экранах в роли Тони Старка - Железного человека из вселенной Marvel. На этот раз он будет взаимодействовать с главным героем фильма "Человек-паук: Возвращение домой". Актеру предстоит еще дважды вернуться к образу гения, плейбоя, миллиардера и филантропа, однако он дал понять, что у его героя нет будущего.

На сегодняшний день среди супергероев рекордсменом является Хью Джекман - он сыграл Росомаху девять раз. Роберт Дауни-младший может побить этот рекорд благодаря двум еще не завершенным фильмам о "Мстителях", напоминает The Hollywood Reporter.

"Это циклично. После первого фильма о Мстителях я думал, что снять ничего лучше уже не получится. Но, мне кажется, всё зависит от людей и их возможностей. Все говорят мне, что моя роль - как перчатка, которая идеально на мне сидит. Я всё это понимаю, но мне бы хотелось оставить свой суперкостюм ещё до того, как я стал выглядеть в нём смешно", - заявил актер.

Стоит отметить, это заявление последовало всего спустя неделю после того, как глава студии Marvel Кевин Фейдж объявил о предстоящей гибели некоторых из героев проекта "Мстители". Тогда СМИ предположили,что гибель грозит двум самым харизматичным персонажам - Железному человеку и Капитану Америке, которого играет Крис Эванс, отмечает newsru.com.

Фильм "Мстители: Война бесконечности", над которым работают режиссеры Энтони и Джо Руссо, должен выйти в 2018 году. В этой картине мстителям предстоит при участии Стражей галактики и других героев вселенной Marvel сразиться с Таносом за камни бесконечности. Продолжение запланировано через год. 




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