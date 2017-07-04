Несовершеннолетнние преступники получили почти 10 лет тюрьмы за убийство и ограбление

Двое несовершеннолетних проведут за решеткой почти 10 лет за убийство женщины и ограбление квартиры.

В августе 2016 года двое 17-летних жителей Кишинева ворвались в квартиру в центре столицы, чтобы украсть деньги и ценные вещи. Молодые люди ударили хозяйку жилища камнем по голове. От полученного удара женщина скончалась на месте.

Затем злоумышленники «обчистили» квартиру на сумму в более чем 16 тысяч леев. Несовершеннолетних задержали на следующий же день после преступления. Юноши полностью признали вину, пишет bloknot-moldova.md.

Молодых людей приговорили к 8 и 9 годам лишения свободы.