Уголовное дело в отношении Игоря Гамрецкого передано в суд. Итоги расследования

Уголовное дело в отношении бывшего начальника управления общественного транспорта Кишинева Игоря Гамрецкого передано в суд.

Как передает Инфотаг со ссылкой на пресс-релиз генеральной прокуратуры, в июне 2015 г. управление общественного транспорта столицы объявило тендер по строительству в городе платных парковок. Требования к компаниям-участникам были немотивированно завышены. Из 16 фирм, первоначально намеревавшихся участвовать в тендере, заявки подали лишь две - компания-нерезидент EME PARKLEITSYSTEM GmbH (с регистрацией в Австрии) и компания-резидент ООО Sizif-L. При этом, ООО Sizif-L исключили из числа претендентов в виду неполного пакета необходимых документов.



Правоохранители возбудили уголовное дело по подозрению в том, что вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву подписал контракт без его утверждения кишиневским Муниципальным советом (КМС). Законодательство предусматривает, что подобного рода контракты проходят обязательное обсуждение и утверждение в КМС. Следствием также установлены факты систематических встреч чиновников с предпринимателем Пинчевским, который скрытно управляет компанией-победителем тендера, а также другими парковками, зарегистрированными в оффшорах.



"Следствие собрало достаточно доказательств о том, что тендер был проведен с нарушениями, а представители администрации города действовали в сговоре с представителями компании-победителя", - отмечается в сообщении.



Гамрецкий, отмечается в документе, заключил с прокурорами досудебное соглашение о признании вины и дачи показаний. В этой связи суд может учесть данное обстоятельство и осудить его по специальной процедуре. Но и она предусматривает до шести лет лишения свободы или штраф в 200 тыс. леев.



Среди тех, кто проходил по делу с Гамрецким, экс-советник КМС Геннадий Ищенко и три администратора парковочных компаний.