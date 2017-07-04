Молдаванин, убивший беременную жену и двоих детей, предстанет перед судом

40-летний молдаванин предстанет в эту пятницу перед судом после того, как в 2014 году совершил тройное убийство.

Мужчина нанес 13 ножевых ранений беременной жене и убил собственных детей 1,5 и 5 лет. Трагедия произошла в квартире, где жила семья, в городе Ле Перё-Сюр-Марн во Франции.

После убийства мужчина на 4 дня сбежал в Германию, а затем вернулся во Францию. В письме убийца сообщил, что предпочел увидеть своих детей мертвыми, чем попрошайками.

Следствию предстоит определить, какие проблемы были в семье, тем более что родственники говорят, что супруги часто ругались из-за денег, пишет bloknot-moldova.md.