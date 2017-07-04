Женщина из Бельц заставляла оказывать интим-услуги 13-летнюю девочку

Женщину Бельц в возрасте 33 лет приговорили к 16 годам лишения свободы за вовлечение в проституцию дочери своих знакомых, которой на тот момент было 13 лет.

По данным следствия, в конце 2014-го начале 2015 года подозреваемая, применив психологическое давление и угрозы, заставила девочку оказывать сексуальные услуги мужчинам, от чего женщина получала выгоду. За каждого клиента девочка получала финансовое вознаграждение.

В апреле 2015 года сотрудники полиции случайно заметили девочку в компании взрослых мужчин, выходивших из городской сауны. В разговорах с правоохранителями девочка рассказала об услугах, которые она предоставляла мужчинам, а также об «уроках сексуального искусства», которые ей преподавала «старшая подруга».

На 33-летнюю женщину было заведено уголовное дело за торговлю несовершеннолетними, а 29 мая 2017 года ее приговорили к 16 годам лишения свободы. Был наказан также один из клиентов: за порочные действия его приговорили к 5 годам лишения свободы, в том числе к трем годам условно, пишет crimemoldova.com.