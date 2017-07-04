Трое молдаван пытались ввести в страну крупную партию психотропных веществ

Трое граждан Молдовы в возрасте 23 и 24 лет пытались ввести в страну крупную партию психотропных веществ.

Сотрудники таможенной службы конфисковали 95 таблеток розового цвета, которые были спрятаны в почтовой посылке из Голландии. Экспертиза показала, что найденные таблетки являются психотропными веществами типа экстази.

В ходе совместной операции таможенников и прокуроров были задержаны три человека, занимавшихся контрабандой наркотиков.

Во время обыска в их домах и машинах были найдены пакеты с наркотиками ратсительного происхждения, предположительно марихуанной и устройства для её потребления.

Подозреваемыебыли задержаны на срок до 30 дней. Если их вина будет доказана, им грозит от 3 до 10 лет тюремного заключения.