Индийские волонтеры посадили в одном из штатов страны более 66 миллионов деревьев. Данное достижение планируется включить в Книгу рекордов Гиннесса.
Акция, в которой участвовали полтора миллиона волонтеров всех возрастов, прошла 2 июня на берегах реки Нармада в штате Мадхья-Прадеш, сообщает Independent.
В ходе предыдущего аналогичного мероприятия, состоявшегося в штате Уттар-Прадеш в 2016 году, было посажено 50 миллионов деревьев.
Индия, которая занимает третье в мире место по объему выбросов парниковых газов, в рамках Парижского соглашения по климату обязалась увеличить площадь зеленых насаждений в стране к 2030 году на 5 миллионов гектаров. Правительство страны уже подтвердило свое намерение выполнить все обязательства по соглашению, несмотря на недавний выход из договора США.
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Би-би-си, Сеул