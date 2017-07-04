В Индии за 12 часов посадили 66 миллионов деревьев

Индийские волонтеры посадили в одном из штатов страны более 66 миллионов деревьев. Данное достижение планируется включить в Книгу рекордов Гиннесса.

Акция, в которой участвовали полтора миллиона волонтеров всех возрастов, прошла 2 июня на берегах реки Нармада в штате Мадхья-Прадеш, сообщает Independent.

В ходе предыдущего аналогичного мероприятия, состоявшегося в штате Уттар-Прадеш в 2016 году, было посажено 50 миллионов деревьев.

Кампания была организована властями штата Мадхья-Прадеш. Для ее проведения было выделено 24 участка на берегу реки Нармада, где посадили 20 разных видов деревьев, пишет vesti.ru.

Индия, которая занимает третье в мире место по объему выбросов парниковых газов, в рамках Парижского соглашения по климату обязалась увеличить площадь зеленых насаждений в стране к 2030 году на 5 миллионов гектаров. Правительство страны уже подтвердило свое намерение выполнить все обязательства по соглашению, несмотря на недавний выход из договора США.