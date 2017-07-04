Американца застрелили при попытке угнать вертолет

В американском штате Орегон в аэропорту города Хиллсборо вооруженный мужчина был застрелен при попытке угнать вертолет. Об этом сообщает Оregonian.

Подозреваемый напал на инструктора летной академии и его ученика и произвел выстрел, после чего ненадолго проник в вертолет.

После безуспешной попытки украсть вертолет преступник попытался скрыться. В близлежащем поле его настиг и ликвидировал полицейский.

Отмечается, что инструктор и ученик не пострадали.

В связи с инцидентом были приостановлены отправка и прием всех авиарейсов в аэропорту, сообщает gazeta.ru.