Из пруда на востоке Франции похитили 600 килограммов карпа

Неизвестные похитили около 600 килограммов карпа из пруда в коммуне Сопп-ле-Ба на востоке Франции (департамент Верхний Рейн, регион Эльзас). Об этом пишет Ouest France.

По информации издания, инцидент произошел в конце июня, но прессе об этом стало известно только сейчас. Жандармы, расследующие происшествие, полагают, что злоумышленники выловили рыбу с помощью большой сети. По их мнению, чтобы вытащить из воды такое количество карпов, им понадобилось значительное время, пишет lenta.ru.

Ouest France обращает внимание на то, что регион славится жареным карпом. Пять лет назад около 30 владельцев местных кафе и ресторанов разработали специальный «маршрут жареного карпа», призванный привлечь внимание туристов к этому специалитету.