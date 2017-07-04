Пенсионер проехал из Германии до Петербурга на тракторе 1960 года

Пенсионер Винфрид Лангнер (Winfried Langner) добрался из Лауэнферде (Нижняя Саксония, Германия) до Санкт-Петербурга на тракторе. Об этом сообщает телеканал Norddeutscher Rundfunk.

1-летний мужчина доехал до Северной столицы в начале июля. На путешествие у него ушло около полутора месяцев. За это время он преодолел чуть больше двух тысяч километров и пересек территории Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

Трактор Лангнера был выпущен 57 лет назад. Машина может двигаться не быстрее 18 километров в час. Пенсионер прицепил к нему фургон, где отдыхал и принимал пищу.

В Калининграде транспорт сломался. Пожилому мужчине пришлось несколько дней ждать запчасти из Германии, чтобы починить машину. На это время Лангнера приютили местные жители.

Как передает Федеральное агентство новостей (ФАН), гражданин Германии проведет в Петербурге неделю, а затем отправится на тракторе обратно, пишет lenta.ru.