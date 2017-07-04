Задержаны трое мужчин, употреблявших наркотики на берегу Днестра

Пограничники задержали трёх мужчин, употреблявших наркотики на берегу Днестра. У задержанных нашли приспособление для употребления марихуаны и шприцы.

Когда подозреваемые поняли, что находятся в поле зрения правоохранителей, они попытались избавиться от улик. Позже, они стали перекладывать вину друг на друга.

Мужчинам грозит штраф от 750 до 1050 у.е. или от 180 до 240 часов исправительных работ.