Судье Олегу Мельничуку предъявлены новые обвинения

Судья Олег Мельничук, обвиняемый в незаконном обогащении, стал фигурантом еще одного уголовного дела. Прокуроры считают, что он вносил в декларацию о доходах заведомо ложные данные. И делал это три года подряд. Высший совет магистратуры разрешил уголовное преследование судьи и по этому делу.

По словам главы антикоррупционной прокуратуры, Олег Мельничук неоднократно декларировал продажу одного и того же земельного участка. Еще он заявил, что получил несколько сотен тысяч леев от матери-пенсионерки. На нее же, как ранее писала пресса, зарегистрирована недвижимость стоимостью несколько миллионов.

"Я вины не признаю. Я указал происхождение всего имущества и доходов", - сказал судья Олег Мельничук.

При этом судья допускает, что ошибся в декларации о доходах за 13 год. Но настаивает - это не повод для уголовного дела.

"Ошибки при заполнении декларации - в компетенции Национальной комиссии по неподкупности. Считаю, что прокуратура и Высший совет магистратуры занимаются не свом делом", - заявил Олег Мельничук.

"Национальная комиссия по неподкупности не работает с августа 2016 года", - отметил ВИКТОР МИКУ/председатель ВСМ Виктор Мику.

Генпрокурор настаивал на отстранении Мельничука от работы, но ходатайство отклонили - судья находится в отпуске, хотя должен рассмотреть почти 300 дел. Не дали разрешения и на арест судьи.

"Мы учли ситуацию. Ему инкриминируют не столь тяжкое нарушение. Внесение ложных данных наказывается лишением свободы до двух лет", - продолжил Виктор Мику.

В прошлый вторник к судье нагрянули с обысками по делу о незаконном обогащении. Мельничук был председателем суда Рышкановки с 2013 по 16 год. Сейчас он работает там же.







