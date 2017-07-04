Гей в Китае выиграл громкое дело о принудительном лечении

Суд в центральном Китае постановил выплатить представителю ЛГБТ компенсацию за принудительное "лечение от гомосексуализма" и принести ему извинения.

Истец по фамилии Ю обратился в суд после того как его жена и родственники в 2015 году отправили его на принудительное лечение в психиатрическую больницу города Чжумадянь провинции Хэнань. В течение 19 дней в больнице ему делали иньекции и давали таблетки.

Согласно решению суда, принудительное помещение в психиатрическую больницу является нарушением прав гражданина, если он не представлял угрозу для общества.

В мае суд потребовал, чтобы психиатрическая больница, в которой Ю был поставлен диагноз "нарушение сексуальных предпочтений", опубликовала в одной из местных газет извинения перед Ю и заплатила ему компенсацию в размере 735 долларов, передает ВВС.

В 2014 году активист Пэн Яньхуей, защищающий права геев, прошел лечение в частной психиатрической клинике, чтобы получить о информацию о "лечении гомосексуализма" с помощью электрошока. Об этом способе лечения говорилось в рекламе клиники.

Позже активист обратился в суд с иском к клинике, потребовав компенсацию за издевательства, которые ему пришлось перенести в ходе "лечения". Суд постановил выплатить активисту 500 долларов в качестве компенсации. Также по требованию суда реклама клиники была снята.

До 2001 года гомосексуализм в Китае рассматривался как психиатрическое заболевание, которое необходимо лечить. Несмотря на то, что в некоторых городах, таких как Шанхай, проводятся гей-парады и фестивали, отношение к этому явлению в Китае остается довольно консервативным.

По данным правозащитников, миллионы геев из-за давления со стороны родственников и общества предпочитают вступать в гетеросексуальные браки, нежели открыто заявлять о своей сексуальной ориентации.